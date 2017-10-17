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​شيخ الأزهر: السياسات العالمية الجائرة هي من صنعت الإرهاب

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مصراوي Masrawy

​شيخ الأزهر: السياسات العالمية الجائرة هي من صنعت الإرهاب

12:14 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

​شيخ الأزهر: السياسات العالمية الجائرة هي من صنعت الإرهاب

​شيخ الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إنه لا يوجد في العالم حملات تشويه ضد أي دين مثلما يتم بحق الدين الإسلامي.

وأضاف الطيب، كلمته في المؤتمر الذي يعقد بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام حول مؤتمر "دور الفتوي في استقرار المجتمع"، أن هناك من يريد تحطيم تراث المسلمين لضرب ثوابتهم، لافتًا إلى أن السياسات العالمية الجائرة هي من صنعت الإرهاب.

ولفت إلى أن هناك هجوم مبرمج ضد الأزهر الشريف ومناهجه لضرب مكانته في قلوب المسلمين.

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مصراوي Masrawy

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