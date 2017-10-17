القبض على شاب أثناء تحرشه بفتاة في ميدان الجيزة
القبض على شاب أثناء تحرشه بفتاة في ميدان الجيزة
12:10 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
أرشيفية
كتب - صابر المحلاوي:
تباشر نيابة الجيزة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع شاب، لاتهامه بالتحرش بفتاة في ميدان الجيزة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام العراقي مدير الأمن، ألقت القبض على شاب أثناء تحرشه بفتاة بميدان الجيزة.
كان ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، أثناء تفقد الحالة الأمنية، تمكنت من القبض على شاب أثناء تحرشه بفتاة، وتم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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