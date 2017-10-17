تفاصيل القبض على موظف أثناء تقاضيه رشوة في سوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

ألقت قوات الأمن القبض على موظف بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة بسوهاج، اليوم الثلاثاء، أثناء تقاضيه رشوة من مواطن، نظير عدم إصدار قرار إزالة لمنزله الكائن بناحية شندويل.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبدالعال، بلاغًا من "ممدوح محمد أحمد العارف" 60 عامًا، بالمعاش، ويقيم شارع أحمد ماهر، مركز سوهاج بتضرره من "حاتم محمود محمد يس" 40 عامًا، مسؤول الإنشاءات بمجلس مدينة المراغة، ويقيم بناحية فزارة دائرة مركز المراغة، لقيامه بطلب مبلغ مالي قدره عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إصدار قرار إزالة لمنزله الكائن بناحية شندويل، دائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات وبالاستعانة بالإدارة العامة للمساعدات الفنية لتسجيل المكالمات، وعليه قامت مأمورية من ضباط الإدارة تمكنت من ضبط الموظف المذكور حال تقاضيه مبلغ الرشوة المشار إليه.

وقيد المحضر برقم 4331 إداري مركز المراغة لسنة 2017.