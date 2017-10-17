أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ألمانيا توقف تدريباتها للبيشمركة في ظل الوضع العسكري الحالي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ألمانيا توقف تدريباتها للبيشمركة في ظل الوضع العسكري الحالي

12:18 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ألمانيا توقف تدريباتها للبيشمركة في ظل الوضع العسكري الحالي

أرشيفية

برلين – (أ ش أ):

أكد مسؤول كبير بوزارة الدفاع الألمانية، وقف الجيش الألماني مهمته التدريبية لقوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، بسبب التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية مساء أمس الاثنين، إن التدريب تم تعليقه مساء يوم الجمعة الماضي بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بحماية الجنود الألمان، في ظل الوضع الراهن وغير الواضح والظروف التي تمر بها المنطقة حاليا.

جدير بالذكر أن خبراء من الجيش الألماني قاموا بتدريب قوات البيشمركة الكردية منذ عام 2014، وذلك من أجل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الألمانية قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي، مراجعة إمكانية الإبقاء على جنود المهمة البالغ عددهم نحو 140 جنديا في شمال العراق خلال العام المقبل، وذلك بالرغم من الخلاف الدائر بشأن مساعي القيادة الكردية لانفصال إقليم كردستان العراق.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزارة الدفاع الألمانية تدرس زيادة عدد قواتها في أفغانستان

    أخبار

  • برلين تنهي نقل قواتها من تركيا إلى الأردن

    أخبار

  • الجيش الألماني ينهي سحب جنوده من قاعده إنجرليك التركية

    أخبار

  • ألمانيا تعتزم تسليم النيجر عشرات المركبات لمكافحة الإرهاب

    أخبار

إعلان

5bf4802c8c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه