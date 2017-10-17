ألمانيا توقف تدريباتها للبيشمركة في ظل الوضع العسكري الحالي

برلين – (أ ش أ):

أكد مسؤول كبير بوزارة الدفاع الألمانية، وقف الجيش الألماني مهمته التدريبية لقوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، بسبب التصعيد العسكري الحالي في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية مساء أمس الاثنين، إن التدريب تم تعليقه مساء يوم الجمعة الماضي بشكل مؤقت لأسباب تتعلق بحماية الجنود الألمان، في ظل الوضع الراهن وغير الواضح والظروف التي تمر بها المنطقة حاليا.

جدير بالذكر أن خبراء من الجيش الألماني قاموا بتدريب قوات البيشمركة الكردية منذ عام 2014، وذلك من أجل مواجهة تنظيم داعش الإرهابي.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي، مراجعة إمكانية الإبقاء على جنود المهمة البالغ عددهم نحو 140 جنديا في شمال العراق خلال العام المقبل، وذلك بالرغم من الخلاف الدائر بشأن مساعي القيادة الكردية لانفصال إقليم كردستان العراق.

