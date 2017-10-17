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المرصد السوري: الرقة أصبحت خالية من عناصر تنظيم داعش

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مصراوي Masrawy

المرصد السوري: الرقة أصبحت خالية من عناصر تنظيم داعش

12:10 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

المرصد السوري: الرقة أصبحت خالية من عناصر تنظيم داعش

ارشيفية

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن محافظة الرقة، المعقل السابق لتنظيم داعش في سوريا، أصبحت خالية كلياً من عناصر التنظيم.

وذكر المرصد في بيان أن قوات سورية الديمقراطية (قسد) المدعومة بالتحالف الدولي تمكنت من السيطرة على الملعب البلدي وسط مدينة الرقة، والذي كان يتبقى به العشرات من مسلحي التنظيم حتى صباح اليوم.

وأوضح أنه بالسيطرة على الملعب البلدي تصبح مدينة الرقة خارج سيطرة التنظيم وخالية بشكل كامل من عناصره.

ولم يصدر حتى اللحظة إعلان رسمي من (قسد) أو من التحالف الدولي بشأن استكمال تحرير المحافظة.

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