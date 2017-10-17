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دي ميستورا يبحث غدا مع وزيري خارجية ودفاع روسيا استئناف مفاوضات جنيف

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مصراوي Masrawy

دي ميستورا يبحث غدا مع وزيري خارجية ودفاع استئناف مفاوضات جنيف

12:07 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

دي ميستورا يبحث غدا مع وزيري خارجية ودفاع روسيا استئناف مفاوضات جنيف

ستافان دي ميستورا

القاهرة - (د ب أ):

صرح المبعوث الأممي للأزمة السورية ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء بأنه سيبحث غدا مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين تطورات الأوضاع بالنسبة لسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول إنه سيناقش في موسكو غدا مع وزيري الخارجية سيرجي لافروف والدفاع سيرجي شويجو تنفيذ اتفاقات خفض التصعيد في سوريا و"استئناف العملية التفاوضية في جنيف وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2254".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية الروسية القول إن المفاوضات السورية في جنيف قد تستأنف في نوفمبر المقبل.

وأضاف: "كل شيء يعتمد على من سيمثل المعارضة في هذا الاجتماع، بيد أن الوفد لم يتحدد بعد".

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