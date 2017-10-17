مستوطنون يهود يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى بحراسة من القوات الإسرائيلية

القدس - (د ب أ):

جدّدت مجموعات من المستوطنين اليهود اليوم الثلاثاء، اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من القوات الإسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الاقتحامات تتم بمجموعات صغيرة ومتوالية تنفذ جولات مشبوهة واستفزازية في أرجاء المسجد".

وحسب الوكالة، يأتي ذلك وسط تواجد ملحوظ للمصلين في المسجد الذين يفرضون وحراس المسجد رقابة صارمة على تحركات المستوطنين وجولاتهم في المسجد المبارك.

وشهد المسجد الأقصى في الأيام القليلة الماضية اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين للمسجد بالتزامن مع الأعياد اليهودية التي تزداد فيها أعداد المقتحمين للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.