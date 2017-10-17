بدء اجتماع قوى عاملة البرلمان لمناقشة خطة العمل

كتب- أحمد علي:

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الإنعقاد الثالث.

ويعد هذا الاجتماع الثانى للجنة، بعد إجراء انتخابات هيئة مكتب اللجنة منذ أسبوعين، وفوز النائب جبالي المراغي برئاسة اللجنة، وكل من محمد وهب الله وجمال عقبي بوكالة اللجنة، وعبد الرازق الزنط بأمانة السر.

ويأتي على رأس أولويات اللجنة في الدور الحالي، مشروعي قانوني العمل والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم