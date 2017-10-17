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رئيس الوزراء: اقتحام غير المختصين مجال الفتوي فتح أبواب الفتنة والقلاقل

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء: اقتحام غير المختصين مجال الفتوي فتح أبواب الفتنة والقلاقل

11:57 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

رئيس الوزراء: اقتحام غير المختصين مجال الفتوي فتح أبواب الفتنة والقلاقل

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمود مصطفى:

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن الفتوى ومسؤولياتها أمر عظيم، وانضباطها يسهم في استقرار العالم كله.

وأضاف "إسماعيل"، خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء المصرية، والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اقتحام غير المتخصصين في مجال الفتوي فتح أبواب الفتنة والقلاقل وجعل على المؤسسات الدينية سرعة التحرك لمواجهة زيف الجماعات المتطرفة ومواجهتها فكريا وثقافيا وكشفها للعالم كله.

وأكد أن الاٍرهاب لا دين له ويحتاج لتكاتف الجهود لمواجهة ولا سيما العلماء المتخصصين لتفكيك فكر الجماعات المتطرفة ومواجهة الفكر الشاذ التي تدمر المجتمعات كما تقوم به الأفكار المتطرف.

وأضاف: "على المفتين والعلماء إعادة النظر في الكثير من الأمور الدينية الحياتية في ظل الثورة التكنولوجية التي نعيشها فيجب التجديد في الفتوي بعزيمة قوية لا تخشي في الحق لومة لائم".

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