إيران: لا دور للحرس الثوري في عمليات كركوك على الإطلاق

طهران - (د ب أ):

أكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي للشؤون الدولية، اليوم الثلاثاء، أن إيران لا تلعب أي دور في عمليات كركوك.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) بأن ولايتي نفى أي دور للحرس الثوري في عمليات كركوك، قائلا إن "غالبية الأكراد يرفضون الأعمال الطموحة للسيد (رئيس إقليم كردستان مسعود) بارزاني".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن ولايتي قوله في تصريحات للصحفيين اليوم: "رأينا أن تلك المنطقة خضعت لحكومة بغداد بدون أي نزاع تقريبا، والسيد بارزاني لابد منه أن يقبل أنه قد خطأ ويعترف به ويقوم بتعويضه".

من ناحية أخرى، قال ولايتي للصحفيين، على هامش اجتماعه مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا، إن "العلاقات التي تجمع بين إيران وفرنسا متنامية"، مضيفا: "في هذا اللقاء أؤكد ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والتصدي لأي خطوة تدميرية من قبل الدول الأجنبية في سوريا".

وفي تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الاثنين، حول ما يتعلق بدلائل اتهام القيادة العامة لقوات البيشمركة بكردستان العراق، بأن الهجوم الذي تم شنه على كركوك أمس من جانب القوات العراقية والحشد الشعبي، كان بقيادة وإشراف الحرس الثوري الإيراني قال كفاح محمود، المستشار الإعلامي لبارزاني: "الإيرانيون كانوا واضحين جدا، كان هناك العديد من جنودهم من عناصر ما يسمى بالحرس الثوري، بل أن أغلب هذه العناصر كانوا يتحدثون بالفارسية".

وتابع مشددا: "ما حدث مؤامرة شاركت بها إيران بالحشد والتغطية الجوية وبالطبع هناك موافقة تركية".