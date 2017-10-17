التحقيق في واقعة ترخيص 5 سيارات مهربة جمركية بمرور الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت قوات الأمن بالإسكندرية، في القبض على موظف بشركة خاصة وشقيقه لاشتراكهما مع موظفة بوحدة تراخيص المركبات بمرور الإسكندرية، في ترخيص المركبات المهربة جمركيًا والمجهولة المصدر، بموجب مستندات "مزورة " منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة.

كانت معلومات وردت لضباط قسم مباحث المرور تفيد قيام كل من "م.م.م" 31 عامًا، موظف بشركة خاصة، وشقيقه "م.م.م" 33 عامًا، عاطل و"ف.م.ع" موظفة بقسم تراخيص المركبات بوحدة مرور القوات المسلحة، بترخيص العديد من المركبات المهربة جمركيًا ومجهولة المصدر.

وتبين من التحريات استغلال المتهمين طبيعة عمل المتهمة الثالثة وتمكنوا من ترخيص السيارات ملاكي الإسكندرية أرقام "130840-130758 – 1301830- 130898- 130426".

جرى ضبط المتهمَين الأول والثاني، واعترفا بارتكاب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.