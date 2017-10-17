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مدير أمن الإسماعيلية يتفقد المتحف ومجمع المحاكم (صور)

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مصراوي Masrawy

مدير أمن الإسماعيلية يتفقد المتحف ومجمع المحاكم (صور)

12:02 م الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أجرى اللواء محمد علي حسين، مساعد الوزير مدير أمن الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية شملت خدمات متحف الإسماعيلية ومجمع المحاكم.

وتأكد مدير الأمن من جاهزية الأسلحة لكافة المهام، ووجه بتوعية الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة، مشددًا على ضرورة التعقيم المستمر لمناطق الحرم الآمن للمنشآت الشرطية والحيوية المهمة، وشد من أزر الضباط والأفراد والمجندين.

وشدد على ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية لهم وارتداء "الصديري" الواقي من الرصاص، والتأكد من جاهزية الأسلحة الخاصة بهم وملاءمتها لكافة المواقف الأمنية بما يحقق التفوق في التصدي لأي من العناصر الإجرامية أو الإرهابية، وطالبهم بجدية وتوسيع دائرة الاشتباه.

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