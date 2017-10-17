بتهمة التزوير.. حبس مراقب أغذية في ميناء السخنة ووكيلة شركة استيراد بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

أمرت النيابة العامة في السويس، بحبس مراقب جودة أغذية بميناء السخنة، ووكيلة شركة استيراد وتصدير، 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة تزوير محررات رسمية وتزوير موافقة وتصريف 20 طن مواد غذائية متحفظ عليها.

كانت معلومات وردت لضباط الرقابة في السويس، تفيد تصرف إحدى شركات الاستيراد في شحنة منتجات غذائية مستوردة، كان متحفظ عليها، لحين صدور قرار المعامل المركزية بوزارة الصحة بشأن صلاحيتها من عدمه.

وتبين أن تقرير معامل الصحة، أفاد بعدم صلاحية الشحنة، وضرورة إعدامها أو إعادتها مرة أخرى لبلد المنشأ مع تحمل المستورد قيمة الشحن والرسوم المفروضة.

وكشفت تحريات أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، أن الشركة استوردت شحنة المواد الغذائية، ونظرا لعدم توافر أماكن مجهزة لتخزين المنتجات الغذائية بالميناء، وصدر تصريح بنقلها إلى مخزن خارج الميناء، بمعرفة المستورد، وذلك مع التحفظ على الشحنة وعدم التصرف فيها.

وتوصلت التحريات إلى أن "ز. ف" وكيلة الشركة المستورة، اتفقت مع "أ. ع" مراقب الأغذية بالهيئة العامة للصادرات والواردات بميناء السخنة، على تحرير موافقة ووضع عنوان وهمي والادعاء بوجود مخزن مطابق بذلك المكان بخلاف الحقيقة، وذلك مقابل رشوة مالية.

وبناءً على المعاينة المزورة وموافقة مراقب الأغذية، جرى التصريح بخروج الشحنة من الميناء، وتصرفت الشركة بالسوق المحلي، دون الحصول على تصريح بسلامتها.