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النيابة العامة تبدأ التحقيق في هجمات العريش

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مصراوي Masrawy

النيابة العامة تبدأ التحقيق في هجمات العريش

11:54 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

النيابة العامة تبدأ التحقيق في هجمات العريش

البنك الأهلي

العريش (أ. ش. أ):

بدأت النيابة العامة التحقيق في هجمات العريش والسطو المسلح على فرع البنك الأهلي في شارع 23 يوليو بمدينة العريش، حيث جرى معاينة مناطق الهجمات وفرع البنك، وزيارة المستشفى لسؤال المصابين، والتصريح بدفن جثث الشهداء.

وفي إطار هذه التحقيقات، أصدرت النيابة قرارًا بندب الأدلة الجنائية لعمل معاينة تصويرية لمقرات الهجمات وفرع البنك، وسؤال المصابين وشهود العيان المتواجدين في موقع الهجمات، فضلاً عن استدعاء مدير البنك وبعض المسئولين للاستماع إلى أقوالهم حول الواقعة.

وطلبت النيابة تحريات إدارتي الأمن الوطني والبحث الجنائي حول الواقعة وجمع المعلومات الخاصة عن المتورطين في الحادث، إلى جانب انتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات الموجودة على أماكن الهجمات وخزينة البنك، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط وإحضار الجناة.

وكشفت المعاينة الأولية للنيابة، أن فرع البنك يقع في الطابق الأرضي بعقار مكون من عدة طوابق في شارع 23 يوليو بدائرة قسم شرطة ثان العريش، وأن 4 أشخاص ملثمين قاموا بالسطو المسلح على البنك وسرقة مبالغ مالية كبيرة، جارى مراجعة السجلات الخاصة بذلك وحصرها وتحديد قيمتها.

يذكر أن تلك الهجمات، أسفرت عن استشهاد عدد من قوات الشرطة والمدنيين، إلى جانب الاستيلاء على مبالغ مالية من البنك وتحطيم وإتلاف عدد من المحلات التجارية والمنشآت المحيطة بالهجمات.

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