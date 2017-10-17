الإمارات تكرم الفراعنة.. وتؤكد استضافة السوبر المصري في يناير

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قال سعيد عبيد، نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، إن بلاده ستستضيف السوبر المصري بين النادي الأهلي والمصري في شهر يناير من العام المقبل.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: «كانت هناك مخاطبات رسمية بين الاتحادين المصري والإماراتي لإقامة السوبر المصري في الإمارات وإقامة السوبر الإماراتي في مصر، في شهر يناير المقبل، وسنكون أول الحاضرين والداعمين لمباراة السوبر المصري في الإمارات».

وكشف سعيد عبيد، إن بلاده ستقوم بعمل حفل تكريم للمنتخب المصري، خلال الودية التي تجمعه بمنتخب الإمارات، في ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي، يوم 9 يناير المقبل، قائلآ: "نقوم حاليا بترتيب احتفال رائع للمنتخب المصري في الإمارات وهو أقل شيء نقدمه للأخوة المصريين".

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واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة الإماراتي، إنه وكل شعب الإمارات كانوا سعداء للغاية بتأهل منتخب مصر لبطولة كأس العالم بروسيا 2018، مشيرًا إلى أن مصر دائما تفرح الإمارات وكل العرب.

يذكر أن المنتخب الوطني انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على الكونغو، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.