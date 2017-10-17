مدرب الأهلي يوضح حقيقة العلاقة بين متعب والبدري.. وهذا عيب «أزارو»

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالنادي الأهلي، إنه لا توجد أي أزمة بين الجهاز الفني وأي لاعب في الفريق، مؤكدًا أن الجهاز الفني هو المسئول وصاحب القرارات بما يراه مناسبًا للفريق.

وأضاف «أيوب» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء: "عماد متعب قيمة كبيرة ولاعب كبير، لكن الجهاز الفني هو المسئول عن الاختيارات والتشكيل، وليست هناك أي أزمة، والعلاقة هي علاقة عمل".

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وأوضح المدرب العام بالنادي الأهلي، أن المغربي وليد أزارو يبذل مجهودًا كبيرًا ورائعًا خلال المباريات، لكن التوفيق ليس حليفه، مشيرًا إلى أن أزارو يخلق لزملائه الكثير من الفرص من خلال تحركاته واشتراكاته مع المدافعين وصناعة الفرص لزملائه، وهذا الأمر من مهام المهاجم أيضًا.

وكانت أزمة نشبت يوم الخميس الماضي، بين عماد متعب والجهاز الفني للفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري، لم تكن الأولى من نوعها للمهاجم المخضرم الذي اعترض مجددًا على ملازمته لدكة البدلاء.