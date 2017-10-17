استعدادًا لغانا| كوبر يرفض ضم باسم مرسي.. وخبر سار لـ«مرعي»

التحرير

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اتفق الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على ضم عنصرين جديدين لصفوف المنتخب قبل مواجهة غانا في الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

وعلمت «التحرير» اليوم الثلاثاء، أن عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي، دخل ضمن المرشحين للانضمام للمنتخب في المعسكر المقبل استعدادًا للقاء غانا.

ورفض «كوبر» إعادة باسم مرسي، مهاجم الزمالك لصفوف الفراعنة، قبل مواجهة غانا، خاصة وأنه ما زال لا يقدم المستوى المطلوب منه.

وكشف مصدر بالجهاز الفني، أن كوبر رفض إعادة باسم مرسي بناءً على المداخلة التي اعتذر فيها لجهاز المنتخب.

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وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.