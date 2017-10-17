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رئيس لجنة الحكام يكشف عن اقتراب رحيله من اتحاد الكرة

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رئيس لجنة الحكام يكشف عن اقتراب رحيله من اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام يكشف عن اقتراب رحيله من اتحاد الكرة

التحرير

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أكد عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام بالجبلاية، أنه لا يرغب في الاستمرار بالعمل الرياضي، بسبب التجاوزات الكبيرة التي تحدث بالكرة المصري في الفترة الماضية. 

وأضاف رئيس لجنة الحكام بالجبلاية، في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "البعض يهاجم الحكام ويقول أن الحكم عبارة عن راية وصفارة، فليأتي هو ويتولى مهمة التحكيم، الكل يتحدث من بعيد ولا يقدر المجهود المبذول". 

وأشار عضو الجبلاية: "جلسة مجلس الجبلاية بالأمس مع خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة كانت ودية، واتحاد الكرة لم يرفض إجراء انتخابات، وحتى الآن لم يصدر أي قرار بخصوص انتخابات الجبلاية فالقرار بيد لجنة التشريع والفتوي". 

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وشدد على أن اتحاد الكرة "فعل كل شيء" حتى يصل إلى ، ولا يمكن أن يضر الرياضة المصرية بأي اتجاه، وعمل المسئولين في الجبلاية تطوعي.

يذكر أن المنتخب الوطني انتزع بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في ، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على الكونغو، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور ، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

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التحرير

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