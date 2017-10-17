محافظ المنيا يضع حجر أساس مصنع «براند فارما» للدواء (صور)

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وضع عصام البديوى محافظ المنيا، حجر أساس مصنع براند فارما للصناعات الدوائية، والذي يعد أول مصنع للدواء بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، وأقيم على مساحة 8 آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه.

حضر وضع حجر الأساس، محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، والدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بالمنيا، والدكتور مايكل سامي رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنشاء المصنع، مؤكدا أنه سيكون إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية ولمحافظة المنيا بشكل عام، كما أنه سيتيح فرص عمل للشباب الصيادلة من أبناء المحافظة.

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ومن جانبه، قال الدكتور مايكل سامي رئيس مجلس إدارة المصنع، إن المصنع سيتيح في المرحلة الأولى ما يقرب من 120 فرصة عمل للصيادلة، بالإضافة إلى فرص عمل آخرى للإداريين والمشرفين الفنيين، مشيرا إلى أن المصنع سيساهم بشكل كبير في سد العجز في إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية ، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء المصنع على مرحلتين حيث تضم المرحلة الأولى التجهيزات وإلانشاءات وتكوين فريق العمل من الصيادلة والإداريين وتستغرق هذه المرحلة سنة من العمل يلي ذلك بداية المرحلة الثانية للمصنع وهى مرحلة الإنتاج.

وأشار الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة، إلى إن صناعة الأدوية في مصر تمثل قاطرة النمو الاقتصادي حيث تبلغ حجم الاستثمارات بها نحو 40 مليار جنيه سنويا على مستوى الجمهورية، مشيدا بوجود مثل هذا المصنع بالمنيا لسد الفجوة الكبيرة في صناعة الأدوية والتخفيف على المرضى من أهالي صعيد مصر في الحصول على ما يلزمهم من الأدوية والمستلزمات الطبية.