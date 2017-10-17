ضبط طالب يخترق حسابات أهالي بالبحيرة لابتزازهم ماديا عبر «فيسبوك»

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ألقت قوات الشرطة بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهم باختراق حسابات بعض الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وابتزازهم ماديًا.

البداية بلاغ تلقاه مركز شرطة إدكو من "أحمد ج."، وآخرين عن اختراق أحد الأشخاص حساباتهم الشخصية الخاصة بهم على موقع "فيسبوك"، والتحصل منهم على مبالغ مالية عن طريق تحويل رصيد إلى أرقام هواتف محمولة خاصة به، وتغيير الأرصدة من أحد السنترالات إلى مبالغ مالية، مستخدمًا جهاز حاسب آلي مرتبط براوتر على خط تليفون أرضي مسجل بالشركة المصرية للاتصالات باسم "مصطفى س.".

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة يدعى "عبد الله م."، طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وأمكن ضبطه، وبحوزته جهاز حاسب آلي، هاتف محمول، 36 كارت لشرائح خطوط هواتف محمولة لشركات مختلفة بدون شرائح، 31 شريحة لخطوط هواتف محمولة لشركات مختلفة، و8 حوالات بريدية بمبلغ 11489 جنيهًا.

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حُرر محضر أحاله اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إلى النيابة العامة للتحقيق.