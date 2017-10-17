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تأجيل دعوى السماح بزيارة سجناء العقرب أسبوعيًا لـ 19 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل دعوى السماح بزيارة سجناء العقرب أسبوعيًا لـ 19 ديسمبر

11:54 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تأجيل دعوى السماح بزيارة سجناء العقرب أسبوعيًا لـ 19 ديسمبر

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من أحلام سعداوي، وعزة عبد الحليم، وحسن زيتون، التي تطالب فيها السماح بالزيارة أسبوعيًا لسجن العقرب، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وقالت الدعوى رقم ٢٢٣٣٣ لسنة 71 قضائية، مختصمة كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية، بصفتيهما، أن الزيارات بسجن العقرب غير مسموح بها إلا كل شهر، وذلك يتعارض مع القانون وطالبوا بوقف تنفيذ "القرار السلبي الصادر بالامتناع عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى بالعقرب، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها توزيع المسجونين على السجون التي تقع بالقرب من محل إقامتهم، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلام.

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