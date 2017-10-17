إزالة 52 حالة تعدّ على الأرض الزراعية بالمنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أمس الإثنين، عدد 52 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و20 قيراطًا و10 أسهم، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة: إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 51 حالة تعد على أرض ائتمان زراعي بقرية برطباط بمساحة 2 فدان و19 قيراطًا و22 سهمً، وحالة تعد بحي شرق المدينة على أرض إصلاح زراعي بمساحة 12 سهمًا.

من جانب آخر، حررت الوحدة المحلية 80 محضر إشغال جاء ما بين 12 محضر اشغال طريق، و5 محاضر نظافة و63 محضر إزالة ومصادرة لعدد من الإشغالات.