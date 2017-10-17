أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إزالة 52 حالة تعدّ على الأرض الزراعية بالمنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة 52 حالة تعدّ على الأرض الزراعية بالمنيا

11:48 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

إزالة 52 حالة تعدّ على الأرض الزراعية بالمنيا

أرشيفية

المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أمس الإثنين، عدد 52 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2 فدان و20 قيراطًا و10 أسهم، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الإرشاد الزراعي وقسم حماية الأراضي، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

وقال مجدي نصر رئيس مركز ومدينة مغاغة: إن الحملة أسفرت عن إزالة عدد 51 حالة تعد على أرض ائتمان زراعي بقرية برطباط بمساحة 2 فدان و19 قيراطًا و22 سهمً، وحالة تعد بحي شرق المدينة على أرض إصلاح زراعي بمساحة 12 سهمًا.

من جانب آخر، حررت الوحدة المحلية 80 محضر إشغال جاء ما بين 12 محضر اشغال طريق، و5 محاضر نظافة و63 محضر إزالة ومصادرة لعدد من الإشغالات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إزالة 18 حالة تعد على الأرض الزراعية بسوهاج

    أخبار

  • إزالة 30 حالة تعد على الأرض الزراعية في المنيا

    أخبار

  • السيطرة على مشاجرة بسبب حد فاصل بالأرض الزراعية في سوهاج

    أخبار

  • إزالة 25 حالة تعد على الأرض الزراعية في أسيوط

    أخبار

إعلان

a29a4a40ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي