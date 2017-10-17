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تطعيم 30 ألف طالب ضد الديدان المعوية في الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تطعيم 30 ألف طالب ضد الديدان المعوية في الوادي الجديد

11:44 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

تطعيم 30 ألف طالب ضد الديدان المعوية في الوادي الجديد

الدكتور صلاح مرزوق وكيل مديرية الصحة مدير الطب ال

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال الدكتور صلاح مرزوق، وكيل مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، إن المديرية بدأت حملة مكبرة لتجريع الأطفال ضد الديدان المعوية بجميع مدارس المحافظة المرحلة الابتدائية (30 ألف طالب) حتى يوم 26 أكتوبر الجاري، بجميع المدارس الابتدائية بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح مرزوق، أنه يجري التجريع بعقار (المبندازول) وهو عقار مطهر معوي ضد الطفيليات، والديدان، نظرًا لزيادة نسبه تعرض الأطفال في السن المستهدف تجريعه للإصابة بالديدان المعوية، ما يؤدي إلى الأنيميا الحادة وضعف في نسبة الذكاء.

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