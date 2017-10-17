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ضبط طالب جامعي بالبحيرة اخترق حسابات على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها

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مصراوي Masrawy

ضبط طالب جامعي بالبحيرة اخترق حسابات على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها

11:43 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

ضبط طالب جامعي بالبحيرة اخترق حسابات على مواقع التواصل لابتزاز أصحابها

أرشيفية

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، طالبًا جامعيًا، لجأ إلى ابتزاز مجموعة من الأشخاص، وتحصّل منهم على مبالغ مالية بعد اختراق حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تبلغ من "أحمد.ج .ع "وآخرين باختراق أحد الأشخاص الحسابات الشخصية الخاصة بهم على موقع " فيسبوك" وابتزازهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، عن طريق تحويل رصيد منهم إلى أرقام هواتف محمولة خاصة به، وتغييره تلك الأرصدة من أحد السنترالات إلى مبالغ مالية.

توصلت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة "عبد الله.م.م" 20 عاما - طالب بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية، ومقيم بندر إدكو.

جرى ضبط المتهم المذكور وبحوزته جهاز حاسب آلي، وهاتف محمول، و31 شريحة لخطوط هواتف محمولة لشركات مختلفة، و8 حوالات بريدية بإجمالي مبلغ 11 ألفًا و 489 جنيهًا.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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