أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور - وضع حجر أساس أول مصنع للدواء في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور - وضع حجر أساس أول مصنع للدواء في المنيا

11:41 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 5 صورة

    75c67baa61.jpg

  • عرض 5 صورة

    6271d11ef1.jpg

  • عرض 5 صورة

    688e9cebdc.jpg

  • عرض 5 صورة

    ab65de4f2d.jpg

  • عرض 5 صورة

    8f3404ffe2.jpg

إعادة الألبوم

بالصور – غادة والي تفتتح مؤسسة الدفاع المدني لرعاية الأطفال بلا مأوى بالإسكندرية

الألبوم التالى

بالصور – غادة والي تفتتح مؤسسة الدفاع المدني لرعاية الأطفال بلا مأوى

المنيا - ريمون الراوي:

وضع عصام البديوي، محافظ المنيا، حجر أساس مصنع "براند فارما" للصناعات الدوائية، الذي يعد أول مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، حيث يقام المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، والدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بالمنيا، والدكتور مايكل سامي رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنشاء المصنع حيث سيعد إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية ولمحافظة المنيا بشكل عام، كما أنه سيتيح فرص عمل للشباب الصيادلة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المصنع سيكون بمثابة نقلة كبيرة في خدمة الصعيد ودعم صناعة الأدوية والمحاليل الطبية.

وقال الدكتور مايكل سامي، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن المصنع سيتيح في المرحلة الأولى ما يقرب من 120 فرصة عمل للصيادلة بالإضافة إلى فرص عمل أخرى للإداريين والمشرفين الفنيين، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم بشكل كبير في سد العجز في إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية.

وقال الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة، إن صناعة الأدوية في تمثل قاطرة النمو الاقتصادي حيث تبلغ تكلفتها 40 مليار جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية، مشيدًا بوجود مثل هذا المصنع بالمنيا لسد الفجوة الكبيرة في صناعة الأدوية والتخفيف على المرضى من أهالي صعيد مصر في الحصول على ما يلزمهم من الأدوية والمستلزمات الطبية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بديرمواس في المنيا

    أخبار

  • بالصور - افتتاح 20 مسجدا وتوزيع 160 مقعدا مدرسيا في المنيا

    أخبار

  • شباك صياد في المنيا تنتشل جثمان شاب

    أخبار

  • بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث سير بالمنيا

    أخبار

إعلان

164290be0d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل