بالصور - وضع حجر أساس أول مصنع للدواء في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

وضع عصام البديوي، محافظ المنيا، حجر أساس مصنع "براند فارما" للصناعات الدوائية، الذي يعد أول مصنع للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل، حيث يقام المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع وبتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية بالمنيا، والدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة بالمنيا، والدكتور مايكل سامي رئيس مجلس إدارة المصنع.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة لإنشاء المصنع حيث سيعد إضافة كبيرة للمنطقة الصناعية ولمحافظة المنيا بشكل عام، كما أنه سيتيح فرص عمل للشباب الصيادلة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى أن المصنع سيكون بمثابة نقلة كبيرة في خدمة الصعيد ودعم صناعة الأدوية والمحاليل الطبية.

وقال الدكتور مايكل سامي، رئيس مجلس إدارة المصنع، إن المصنع سيتيح في المرحلة الأولى ما يقرب من 120 فرصة عمل للصيادلة بالإضافة إلى فرص عمل أخرى للإداريين والمشرفين الفنيين، مشيرًا إلى أن المصنع سيساهم بشكل كبير في سد العجز في إنتاج الأدوية والمحاليل الطبية.

وقال الدكتور محمد سرحان نقيب الصيادلة، إن صناعة الأدوية في مصر تمثل قاطرة النمو الاقتصادي حيث تبلغ تكلفتها 40 مليار جنيه سنويًا على مستوى الجمهورية، مشيدًا بوجود مثل هذا المصنع بالمنيا لسد الفجوة الكبيرة في صناعة الأدوية والتخفيف على المرضى من أهالي صعيد مصر في الحصول على ما يلزمهم من الأدوية والمستلزمات الطبية.