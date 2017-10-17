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استجواب عاجل لوزير الأوقاف يتهمه بالتقصير ​في مواجهة التطرف

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مصراوي Masrawy

استجواب عاجل لوزير الأوقاف يتهمه بالتقصير ​في مواجهة التطرف

11:52 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

استجواب عاجل لوزير الأوقاف يتهمه بالتقصير ​في مواجهة التطرف

وزير الأوقاف

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خاص بالتقصير البين في أداء الوزارة في إدارة المراكز الإسلامية، وضعف أداء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في اختصاصاته.

وأشار حجازي في تصريح للمحررين البرلمانين، إلى أن المسلسل المستمر من الأحداث الدموية المتكررة ضد الأخوة الأقباط، سببه الرئيسي التطرف الفكري.

وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة هذا التطرف الفكري بعرض الفكر الإسلامي في صورته المستنيرة التي تظهر سماحة الإسلام وتبرز عطاءه الحضاري للإنسانية، بما يكفل إمكانية التعايش بين أبناء الرسالات السماوية ويكفل إقامة مجتمع إنساني يظله السلام والعدل.

وأوضح "حجازي"، أن الملاحقات الأمنية ليست الحل، ولم تقضِ على تلك الظاهرة الدموية، ولابد أن تؤدي وزارة الأوقاف دورها كوزارة وكمجلس أعلى للشئون الإسلامية وتبذل قصارى جهدها في تغيير ثقافة شعب بثت في أذهانه العنف وتكفير الآخر والإرهاب والتطرف.

وطالب وزير الأوقاف بإعداد خطة شاملة، طبقا لاختصاصات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 

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