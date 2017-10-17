أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير النقل لركاب قطار "905": ملتزمون بتطوير منظومة السلامة والأمان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير النقل لركاب قطار "905": ملتزمون بتطوير منظومة السلامة والأمان

11:50 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    2b9866544e.jpg

  • عرض 3 صورة

    e294cf191e.jpg

  • عرض 3 صورة

    d6ad55d362.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية

الألبوم التالى

بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية

القاهرة- مصراوي:

استقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية في الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، القطار رقم ٩٠٥ المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتجول الوزير داخل القطار والتقى عددًا كبيرًا من الركاب؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة إليهم، واستفسر بعض الركاب عن أسباب تأخيرات بعض القطارات، فأوضح الوزير أن ذلك يرجع لتهدئة القطارات في بعض المناطق؛ نتيجة تطوير الهيئة منظومة الإشارات.

ولفت "عرفات"، إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع لتطوير منظومة السلامة والأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة مليار دولار، ومنها (خط القاهرة– الإسكندرية) بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس، و(خط بنى سويف– أسيوط) بطول 250 كم والذى تنفذه شركة الستوم.

وأضاف أن خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد، يتم تطويره بطول 213 كم وتنفذه شركة سيمنز، مضيفا أن زمن الرحلة من القاهرة للإسكندرية مع انتهاء تحديث منظومة الإشارات سوف يكون ساعتين .

وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية من تجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والإشارات كما سيتم تطوير كافة الورش، وتحقيق الجودة الشاملة بها لافتا إلى أن هناك جرارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك العالمية وسيتم إصلاح 81 جرارًا قديمًا.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • صحف الثلاثاء.. يجتمع بوزير الدفاع ورئيسي المخابرات والرقابة

    أخبار

  • 15 محطة بـ3 جنيهات.. وزير النقل يعلن موعد زيادة تذكرة المترو

    أخبار

  • وزير النقل: "الدائري الإقليمي" يربط طرق المحافظات لتنشيط حركة التجارة

    أخبار

  • وزير النقل لمصراوي: فصل ملكية السكك الحديدية عن الإدارة "ضرورة"

    أخبار

إعلان

26b2b4cc0d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"