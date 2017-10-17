وزير النقل لركاب قطار "905": ملتزمون بتطوير منظومة السلامة والأمان

القاهرة- مصراوي:

استقل الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمهندس سيد سالم رئيس هيئة السكك الحديدية في الثامنة صباح اليوم الثلاثاء، القطار رقم ٩٠٥ المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية.

وتجول الوزير داخل القطار والتقى عددًا كبيرًا من الركاب؛ للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة إليهم، واستفسر بعض الركاب عن أسباب تأخيرات بعض القطارات، فأوضح الوزير أن ذلك يرجع لتهدئة القطارات في بعض المناطق؛ نتيجة تطوير الهيئة منظومة الإشارات.

ولفت "عرفات"، إلى أهمية تنفيذ هذا المشروع لتطوير منظومة السلامة والأمان، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ عددًا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة مليار دولار، ومنها (خط القاهرة– الإسكندرية) بطول 208 كم والذي تنفذه شركة تاليس، و(خط بنى سويف– أسيوط) بطول 250 كم والذى تنفذه شركة الستوم.

وأضاف أن خط بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد، يتم تطويره بطول 213 كم وتنفذه شركة سيمنز، مضيفا أن زمن الرحلة من القاهرة للإسكندرية مع انتهاء تحديث منظومة الإشارات سوف يكون ساعتين .

وأشار وزير النقل إلى أن هناك خطة لتطوير منظومة السكك الحديدية من تجديد السكة وتطوير المزلقانات والمحطات والإشارات كما سيتم تطوير كافة الورش، وتحقيق الجودة الشاملة بها لافتا إلى أن هناك جرارات جديدة تم التعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك العالمية وسيتم إصلاح 81 جرارًا قديمًا.