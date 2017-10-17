مسئول بالصحة تشتكي من نقص سائقي عربات تنظيم الأسرة المتنقلة

كتب- أحمد جمعة:

اشتكت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، من نقص عدد السائقين العاملين بعربات تنظيم الأسرة المتنقلة بالمحافظات.

وطالبت عبدالمجيد خلال مؤتمر تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، المحافظين بضرورة التعاون لتوفير عدد من السائقين لتشغيل كافة عربات تنظيم الأسرة المتنقلة.

وأشارت رئيس قطاع السكان لنقص 225 سائقا بمحافظة الجيزة، مؤكدة أن قوافل تنظيم الأسرة لا تذهب للمناطق المحرومة بشكل منتظم، ليطالبها وزير الصحة أحمد عماد، بضرورة توفير قوافل ثابتة لتلك المناطق.​