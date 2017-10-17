"وزير الصحة عن خفض معدل السكان بمطروح: "صعب لوجود فكر قبلي"

كتب - أحمد جمعة:

شدد الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، على صعوبة تطبيق الاستراتيجية المنضبطة للسكان بمحافظة مطروح، نتيجة لانتشار الفكر القبلي الذي يقوم على زيادة عدد المواليد.

وأضاف "راضي" خلال مؤتمر تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر.. طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن في محافظة مطروح تنفيذ تجربة الهجرة العكسية من محافظة إلى أخرى، ويتطلب ذلك إتاحة فرص عمل بالمحافظة تشجيع المواطنين على الانتقال إليها.

وأشار إلى أن التسرب من التعليم والزواج المبكر وعدم توفير فرص عمل للسيدات وراء الزيادة السكانية، وأن الانخفاض الحقيقى للسكان كان في 2005 فقط.

بدوره، ذكر الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومي للسكان، أن عدد السكان تضاعف 3 مرات منذ 1960 حتى الآن، وأن أكبر زيادة سكانية كانت في 2014، وانخفض عدد السكان بمعدل 88 ألف مولود العام الماضي، لافتا إلى انخفاض عدد المواطنين في المناطق الحدودية.