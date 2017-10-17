وزير الصحة يطالب المحافظين بآليات واضحة لخفض "معدل البطالة"

كتب - أحمد جمعة:

طالب الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، المحافظين بوضع آليات محددة لخفض معدل البطالة في كل محافظة على حدة.

وأضاف وزير الصحة خلال مؤتمر تنفيذ الخطة الاستراتيجية المنضبطة للسكان على مستوى المحافظات بعنوان "تنمية مصر.. طفلين وبس"، اليوم الثلاثاء، أن المحافظين مطالبون بخلق فرص عمل تستهدف خفض معدل البطالة، بما يعود على تطبيق استراتيجية خفض السكان في المحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية، هشام الشريف، إلى أن كل محافظة تتميز بفرص تشغيلها سواء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو في المجالات الصناعية والزراعية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك بعض المحافظات بدأت فعليا في وضع برامج للتشغيل والتدريب المهني.