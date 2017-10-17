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توتنهام يرصد مبلغ ضخم للتفريط في خدمات كين

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توتنهام يرصد مبلغ ضخم للتفريط في خدمات كين توتنهام يرصد مبلغ ضخم للتفريط في خدمات كين

التحرير

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن توتنهام رصد رقم خيالي للموافقة على رحيل مهاجمه هاري كين.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبيرز رصد 200 مليون إسترليني للموافقة على رحيله، وهو مبلغ أكبر من الذي رحل به نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي مقابل 196 مليون إسترليني.

وسجل هاري كين 11 هدفًا في آخر 6 مباريات لعبها في جميع المسابقات، ومن المنتظر أن يواجه ريال مدريد اليوم على ملعب «البرنابيو» ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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ويعد كين من أبرز المهاجمين بالعالم في الوقت الحالي، وهو السر وراء رفض مالك توتنهام دانيل ليفي الاستماع إلى أي عروض مقدمة له.

ويعد ريال مدريد من أبرز الأندية الراغبة بشدة في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي إلى جانب حارس تشيلسي ثيبوت كورتوا في الميركاتو الصيفي المقبل.

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التحرير

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