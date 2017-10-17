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«أبطال أوروبا».. كين يتحدى رونالدو في قمة «البرنابيو»

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«أبطال أوروبا».. كين يتحدى رونالدو في قمة «البرنابيو» «أبطال أوروبا».. كين يتحدى رونالدو في قمة «البرنابيو»

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ستسلط الأضواء اليوم الثلاثاء، في مباراة ريال مدريد وتوتنهام، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على ملعب «سانتياجو برنابيو» على كل من هاري كين وكريستيانو رونالدو.

الأرقم التهديفية للثنائي تتحدث عن نفسها بل وينظر الكثيرون إلى هاري كين باعتباره خليفة رونالدو في الملاعب بفضل الأرقام القياسية التي بدأ يحطمها للنجم البرتغالي.

ويبلغ هاري كين من العمر (24 عامًا) ونجح في تسحيل 138 هدفًا في 263 مباراة، بينما سجل رونالدو قبل الانضمام لريال مدريد 140 هدفًا في 380 مباراة حسبما أوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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ويبدو من الواضح أن كين يتفوق على أرقام رونالدو التهديفية عندما كان النجم البرتغالي في نفس عمر مهاجم الإنجليزي حيث تمكن كين من تسجيل 84 هدفًا في الدوري الإنجليزي في 124 مباراة بينما احتاج رونالدو إلى 196 مباراة لتسجيل نفس العدد من الأهداف، وبلغ معدل كين التهديفي بالتالي 0,68 هدف في المباراة الواحدة مقابل 0,43 هدف في المباراة الواحدة لرونالدو.

وبالنظر إلى الأرقام هذا العام نجد أن الثنائي سجل 43 هدفًا، ولكن يصل كين إلى مباراة اليوم وهو في أعلى مستوياته بينما يعاني رونالدو في تسجيل الأهداف في الدوري الإٍسباني بعدما سجل هدف وحيد في أول 8 مباريات من الليجا.

يذكر أن رونالدو انتقل إلى ريال مدريد وهو بعمر الـ(24 عامًا) وهو نفس عمر كين الآن الذي يرغب في خطف الأضواء من رونالدو اليوم في موقعة «البرنابيو».

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التحرير

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