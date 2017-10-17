تصل إلى سرعة 100 كم في ثوان.. أسرع 10 سيارات في العالم

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دومًا ما يسمع جمهور السيارات مصطلح "معدل التسارع"، الذي يعد إشارة واضحة على القدرات الفنية لمحرك أحد الموديلات، حيث يفسر هذا المقدار الزمني قدرات السيارة في عملية الوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة، وهو يشرح الوقت الذي تستغرقه السيارة للانتقال من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كم/ ساعة، وبالطبع كلما قل الوقت زادت قدرة السيارة على التسارع.

وفي هذا السياق، نشر موقع "تشيت شيت"، قائمة بالسيارات التي تصل إلى سرعة 100 كم/ ساعة في زمن قياسي..

بورش 911 تربو S

واحدة من أسرع السيارات في العالم، حيث تمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 2.9 ثانية، وهو أحد أفضل المعدلات الخاصة بالتسارع في العالم.

نيسان GT-R نيسمو

تحظى بقدرات واسعة وبمجموعة سمات رياضية خاصة بالشركة اليابانية، والتي تعرف باسم "نيسمو"، وتمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 2.9 ثانية.

ماكلرين P1

تحتل مكانة عالية وسط العديد من الإصدارات العالمية التي تعتمد على الأداء السريع، وتمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.8 ثانية.

لامبورجيني أفينتادور

تعد واحدة من أسرع السيارات التي ظهرت على مستوى العالم في الأشهر الأخيرة، حيث تمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 2.7 ثانية.

بوجاتي فيرون

تمثل واحدة من أسرع السيارات على مستوى العالم برفقة شقيقتها الكبرى "تشيرون"، حيث تمتلك قدرات فنية بمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 2.5 ثانية.

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فيراري

واحدة من أشهر السيارات الخارقة على مستوى العالم، وتعتمد على قدرات فنية لمحركها تؤهلها للانتقال من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن لا يتجاوز 2.5 ثانية.

بورش 918 سبايدر

تمتلك محركا قويا يصل بها إلى سرعات عالية في المستويات القصوى، كما يستطيع الوصول من السرعة 0 إلى 100 كم/ ساعة في زمن 2.5 ثانية فقط.

بوجاتي تشيرون

يصنفها البعض على أنها الأسرع في العالم، حيث تقدر على تحقيق معدل تسارع يساعدها في الانطلاق من وضع الثبات إلى السرعة 100 كم/ ساعة في زمن 2.3 ثانية فقط.

دودج ديمون

راهنت عليها الشركة الأمريكية بقوة خلال العام الحالي، حيث تستطيع الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة من الثبات في زمن أقصاه 2.3 ثانية، وهي تشارك "بوجاتي تشيرون" في نفس المعدل.

تسلا موديل S

تفوق على "تشيرون" و"ديمون" بفارق 0.02 ثانية فقط، حيث يستطيع الوصول إلى السرعة 100 كم/ ساعة في 2.28 ثانية فقط، وهو ما يمثل تطورا خطيرا في صناعة السيارات.