أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

«ركلوه بأماكن حساسة».. حبس المتهمين بالتسبب في وفاة مدرس بمستشفى ههيا

Google+ Print
«ركلوه بأماكن حساسة».. حبس المتهمين بالتسبب في وفاة مدرس بمستشفى ههيا «ركلوه بأماكن حساسة».. حبس المتهمين بالتسبب في وفاة مدرس بمستشفى ههيا

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمرت نيابة ههيا العامة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الثلاثاء، بحبس 4 من العاملين بمستشفى ههيا المركزي؛ لتورطهم في التعدي على مدرس، والتسبب في وفاته داخل المستشفى.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط كلًا من "فرج ع."، 50 سنة، و"علي ا."، 35 سنة، و"السيد ع."، 35 سنة، أفراد أمن إداري بمستشفى ههيا المركزي، و"فهمي ع."، 30 سنة، ممرض بقسم الاستقبال؛ لتعديهم بالضرب على مُدرس، والتسبب في وفاته.
 
وأشارت التحريات، إلى أنه أثناء ذهاب "السيد م."، 56 سنة، مدرس، لتوقيع الكشف الطبي على نجله المجند "عبد الستار" 20 سنة، حدثت مُشادة كلامية بينه وأحد أفراد طاقم التمريض؛ بسبب عدم وجود أطباء لعلاج نجله المُصاب بضيق في التنفس.
 
تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها عدد من أفراد الأمن الإداري وطاقم التمريض بالمستشفى (المتهمين) على والد المُجند، حيث ركلوه في أماكن حساسة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

شاهد أيضا

تم التحفظ على جثة المتوفي بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور)

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»

نائب مشروع قانون تجريم «المثلية»: «السجن من عام إلى 5 لمرتكب الجريمة»