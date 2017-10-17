اندلاع حريق بجراج عقار في العمرانية
اندلاع حريق بجراج عقار في العمرانية
11:37 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
ارشيفية
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بجراج سيارات أسفل عقار سكني بمنطقة العمرانية، اليوم الثلاثاء.
تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من جراج أسفل عقار.
دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء؛ لمحاصرة ألسنة النيران، ومنع امتدادها إلى الشقق السكنية.
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