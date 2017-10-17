أخبار عاجلة

10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية

11:36 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

  • عرض 6 صورة

    bad33b20d8.jpg

  • عرض 6 صورة

    84f25bea71.jpg

  • عرض 6 صورة

    ea2b38f1ab.jpg

  • عرض 6 صورة

    2f59d877ad.jpg

  • عرض 6 صورة

    2515ba7e1b.jpg

  • عرض 6 صورة

    0be5068359.jpg

إعادة الألبوم

وزير الصحة:

الألبوم التالى

وزير الصحة: "فخور لعضويتي في حكومة يقودها الرئيس "

كتبت- ياسمين محمد:

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سير العملية الدراسية في مدرستي أشمون الزراعية والصناعية بمحافظة المنوفية.

ووفقًا لبيان صحفي، الثلاثاء، بدأت الجولة بتفقد الجيوشي مدرسة الزراعة، وأدار حوارًا مع الطلاب حول تكنولوجيا تصنيع الألبان، مشيدًا بتفوقهم.

وتوجه الجيوشي لمعاينة مزرعة المدرسة، موجهًا بسرعة بناء سور لحمايتها من التعديات.

وانتقل "الجيوشي" لزيارة المدرسة الصناعية بأشمون، وتفقد ورش لف المحركات والكهرباء ومعمل التحكم المنطقي المبرمج، وأدار حوارًا تعليميًا مع الطلاب؛ للاطمئنان على مدى استيعابهم وفهمهم للأصول العلمية البسيطة المرتبطة بدروسهم.

وتفقد الجيوشي ورش المخارط ومعمل المخارط الرقمية، ووعد الطلاب بزيارتهم مجددًا؛ للاطمئنان على قدرتهم على تشغيل أنظمة CNC.

ووجه نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في ختام جولته، بضرورة توزيع طلاب التخصصات المهنية على كل مدارس المحافظة؛ للتخفيف من التكدس الطلابى نتيجة اقتصار قبولهم على مدارس بعينها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​تفاصيل اجتماع وزير التعليم بالمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المدارس

    أخبار

  • وزير التعليم يلتقي سفير اليابان لمتابعة تجربة المدارس اليابانية

    أخبار

  • وزير التعليم: حصرنا مدرسي الدروس الخصوصية بـ27 مديرية.. ولن نعتمد

    أخبار

  • طارق شوقي: التعليم يخضع لعملية جراحية.. والأسر أهملت أبنائها وتركتهم

    أخبار

إعلان

7e018193a8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

الرئيس السيسي يصل القاهرة قادمًا من فرنسا

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"

بالصور.. مسيرة في غزة ترفع صور السيسي بشعار "مصر لن يكسرها الإرهاب"