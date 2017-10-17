بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية
بالصور- نائب وزير التعليم يتابع الدراسة بمدرستين فنيتين في المنوفية
11:36 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017
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كتبت- ياسمين محمد:
تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، سير العملية الدراسية في مدرستي أشمون الزراعية والصناعية بمحافظة المنوفية.
ووفقًا لبيان صحفي، الثلاثاء، بدأت الجولة بتفقد الجيوشي مدرسة الزراعة، وأدار حوارًا مع الطلاب حول تكنولوجيا تصنيع الألبان، مشيدًا بتفوقهم.
وتوجه الجيوشي لمعاينة مزرعة المدرسة، موجهًا بسرعة بناء سور لحمايتها من التعديات.
وانتقل "الجيوشي" لزيارة المدرسة الصناعية بأشمون، وتفقد ورش لف المحركات والكهرباء ومعمل التحكم المنطقي المبرمج، وأدار حوارًا تعليميًا مع الطلاب؛ للاطمئنان على مدى استيعابهم وفهمهم للأصول العلمية البسيطة المرتبطة بدروسهم.
وتفقد الجيوشي ورش المخارط ومعمل المخارط الرقمية، ووعد الطلاب بزيارتهم مجددًا؛ للاطمئنان على قدرتهم على تشغيل أنظمة CNC.
ووجه نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، في ختام جولته، بضرورة توزيع طلاب التخصصات المهنية على كل مدارس المحافظة؛ للتخفيف من التكدس الطلابى نتيجة اقتصار قبولهم على مدارس بعينها.
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