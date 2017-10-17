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بالصور – غادة والي تفتتح مؤسسة الدفاع المدني لرعاية الأطفال بلا مأوى بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور – غادة والي تفتتح مؤسسة الدفاع المدني لرعاية الأطفال بلا مأوى بالإسكندرية

11:29 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد البدري:

افتتحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مجمع مؤسسة الدفاع الاجتماعي لرعاية الأطفال بلا مأوى في الإسكندرية، بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لبرنامج تحيا ، وقيادات الصندوق.

وقالت والي، إن مجمع الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية هو استكمال لتنفيذ تطوير 6 مؤسسات رعاية اجتماعية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والشرقية، والمنيا، ضمن خطة الوزارة وصندوق تحيا مصر لرفع وتطوير دور رعاية اجتماعية بتكلفة 85 مليون جنيه للبنية التحتية والتجهيزات من إجمالي استثمارات قدرها 164 مليون جنيه يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه.

وأضافت أن افتتاح المؤسسة يأتي في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، لافتة إلى أن الدفاع الاجتماعي بالإسكندرية هي ثاني مؤسسة تقوم وزارة التضامن بتطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، بعد افتتاح مؤسسة الحرية بعين شمس في إبريل الماضي بسعة استيعابية 200 طفل، فيما سيتم خلال الأسابيع المقبلة افتتاح مؤسسة البنين بالشرقية ومؤسسة البنين بالمنيا، ومؤسسة فتيات العجوزة، ودور التربية بالجيزة.

وأشارت إلى أنه تم زيادة السعة الاستيعابية لمجمع الدفاع الاجتماعي بعد التطوير لتصبح 150 فردًا وتصل في حالة الطوارئ إلى 200 فرد بمراحل سنية بين 6 إلى 18 عامًا، بعد أن كانت تسع 100 فرد قبل التطوير، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر لعلاج ظاهرة أطفال بلا مأوى الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح .

وقال محمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يقدم الدعم المالي والتنفيذي للبرنامج للوصول لهدف علاج ظاهرة أطفال بلا مأوي الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار خطة شاملة تشمل رفع كفاءة دور الرعاية من حيث البنية التحتية والتجهيزات بالإضافة إلى توفير التدريب ورفع كفاءة العاملين بمؤسسات الرعاية مع الأطفال، وتجهيز 17 وحدة متنقلة بفريق عمل يتكون من أخصائيين نفسيين اجتماعيين وأعضاء هيئة تمريض.

ويعمل بالمجمع الجديد 32 موظفًا ومقدمي رعاية، ويشغله حاليًا 76 طفلًا، وتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية واستلام كافة التجهيزات المطلوبة، فيما تم تقسيم المجمع، الذي تصل مساحته إلى حوالي 5000 متر بعد التطوير بما يتناسب وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، ويضم عددًا من صالات الألعاب ومدرسة ومكتبة وأماكن مخصصة للأنشطة الفنية والأدبية والتعليم المهني بجانب الرعاية الصحية والنفسية.

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