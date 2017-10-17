قبول 180 طالبًا بالمدرسة اليابانية في أسيوط (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، على إزالة كافة العقبات التي تواجه بدء الدراسة بالمدرسة اليابانية بالمحافظة، بعد أن جرى قبول ١٨٠ طالبا فيها، وضرورة التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمديرية وهيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة وجهاز أسيوط الجديدة.

وأوضح أن هذه المدارس ستضيف للمنظومة التعليمية الكثير، حيث تعمل على بناء شخصية الطفل وتنمية الشعور بالانتماء لديه، وذلك عن طريق تطبيق طرق تدريس مختلفة ومشاركة في الأنشطة الطلابية.

جاء ذلك خلال تفقده المدرسة المصرية اليابانية بمدينة أسيوط الجديدة، اليوم الثلاثاء، للتأكد من مدى جاهزية المدرسة واستعدادها للعام الدراسي الجديد، والاطمئنان على سير إجراءات فحص ملفات التلاميذ المقبولين، رافقه خلالها صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، والدكتور محمد السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وعبد الناصر حامد، مدير عام التعليم العام بأسيوط.

وتفقد المحافظ خلال زيارته للمدرسة، عددًا من الفصول والقاعات والملاعب بالمدرسة، كما اطمأن على الزي المدرسي مشددًا على سرعة إنهاء الأعمال المتبقية والتشطيبات النهائية بالمدرسة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية وجهاز أسيوط الجديدة وتكثيف أعمال النظافة قبل بدء الدراسة واستقبال التلاميذ.

من جانبه، أشار صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إلى تشكيل لجنة لفحص الملفات الخاصة التلاميذ المقبولين بالمدرسة ومراجعة وفحص الأوراق والمستندات المقدمة من أولياء الأمور ومطابقتها مع البيانات التي تم تسجيلها على موقع وزارة التربية والتعليم، واستمارة التحويل الخاصة بهم، موضحًا أن عدد التلاميذ المقبولين بالمدرسة بلغ 180طالبًا موزعين على 5 فصول "kg1,kg2"، والصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائي بواقع 36طالبًا في كل فصل.