توقف حركة الطريق الزراعي بسبب حادث تصادم في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

توقفت حركة طريق "مصر- إسكندرية" الزراعي، اليوم الثلاثاء، قبل منطقة مفارق قلما، بمدينة قليوب، في اتجاه بنها، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير إدارة مرور القليوبية، يفيد بتوقف حركة المرور على طريق "مصر- إسكندرية " الزراعي، قبل مفارق منطقة قلما بمدينة قليوب، بسبب حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل في اتجاه مدينة بنها.

وانتقل على الفور رجال المرور، لمحاولة رفع آثار الحادث، وتسيير حركة الطريق لعدم تعطل المسافرين.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.