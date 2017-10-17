فشل في الزواج عدة مرات فانتحر شنقا

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أقدم بائع فول على الانتحار شنقًا، اليوم الثلاثاء، بعدما فشل في الزواج عدة مرات.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بانتحار السيد سعد محمود 33 سنة، بائع فول، وأكدت شقيقته "ريحانة"، 18 سنة، أنها أثناء دخولها حجرة إعداد الفول الخاصة بشقيقها بالطابق الأرضي بالمنزل، فوجئت به معلقًا من رقبته بشال قماش مُثبت في جنش حديدي بسقف الغرفة.

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وأوضحت أنها نلقت شقيقها إلى المستشفى بمساعدة الجيران، لكنه فارق الحياة، موضحةً أنه كان يمرر بضائقة نفسيه لفشله في الزواج عدة مرات.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.