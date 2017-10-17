سوهاج تبحث التعاقد مع 1548 معلما لسد العجز بالمدارس (صور)

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التقى كمال شلبي سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، مع أهالي مركز ومدينة دار السلام، لبحث كافة احتياجاتهم وتذليل المشكلات التي تواجههم في مختلف القطاعات الحكومية سواء التربية والتعليم، أوالصحة، أو المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وبحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات داخل المركز.

وناقش شلبي مع الأهالي أزمة وجود عجز بالمعلمين، حيث يحتاج المركز لنحو 1548 مدرسا، خاصة في مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية، وأوصى الاجتماع دراسة إمكانية عمل ندب جزئي من الإدارات التي بها فائض من المدرسين لسد هذا العجز، وسرعة تعيين مديرا للإدارة التعليمية على كفاءة في العمل.

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أما مستشفى دار السلام، فقد أوضح السكرتير المساعد أنه في حالة صدور قرارا لإزالتها نظرا لأنها آيلة للسقوط، سيتم تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الصحة، ومن المقترح تشغيل مستشفيات التكامل بقري "الحاجر - عرب الصبحة - أولاد سالم"، كبديل لها ونقل المعدات إلى المكان الأنسب بعد الدراسة لتقديم الخدمات الصحية اللازمة للأهالي.

كما ناقش الاجتماع سبل دعم المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة الشبكات والمحطات المتوقفة، والعمل علي تقوية التيار الكهربائي، وإحلال وتجديد وصيانة الأسلاك والمحولات والأكشاك الكهربائية، كما تمت مناقشة تحويل أحد المباني ليكون مبنى للخدمات الشرطية ونقل خدمات السجل المدني والفيش الجنائي إليه تسهيلا على المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، بالإضافة إلى ضرورة دراسة تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة صناعية عليها ليكون مركز ومدينة دار السلام شريك بالتنمية والاستثمار المحلي، ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، على ضرورة تلبية مطالب المواطنين والاستماع لشكواهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وأن المحافظة حريصة علي تقديم أعلى مستوى من الخدمة بجميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة بالتعاون مع القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.