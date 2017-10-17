ترامب يزور كوريا الجنوبية يومي 7 و8 نوفمبر المقبل

سول (أ ش أ)

صرح مسئول في القصر الرئاسي بسول، الثلاثاء، بأن الرئيس الامريكي دونالد ترامب سيصل إلى كوريا الجنوبية يوم 7 نوفمبر المقبل في زيارة تستغرق يومين، لعقد لقاء قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي بارك سو-هيون "حاولنا ان ندعو الرئيس ترامب لزيارة لمدة 3 أيام، غير اننا توصلنا الى وصول ترامب وزوجته في الصباح الباكر يوم 7 نوفمبر اعتبارا للصعوبات المتعلقة بالبروتكول في حال وصولهما في وقت متأخر من الليل".

وأضاف المتحدث، وفقا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن "فترة بقاء ترامب ليست أمرا مهما، الأهم ما سيفعله أثناء تواجده هنا".

وقال بارك إن الرئيس ترامب يخطط لإلقاء خطاب في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية، كما أعلن الجانب الأمريكي، وأن ذلك سيكون فرصة لتوضيح سياساته الرئيسية أثناء زياراته إلى كوريا الجنوبية والصين واليابان.

وتوقع أن يناقش ترامب سبل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي والجهود المشتركة للتعامل مع القضية النووية الكورية الشمالية وسياساته المتعلقة بأوضاع شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

ومن المقرر ان يقوم ترامب بزيارة لمدة 3 أيام إلى اليابان قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية، في أول زيارة له، ليتوجه بعدها إلى الصين حتى 10 نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتوجه بعدها إلى دا نانج بفيتنام لحضور اجتماع قادة التعاون الاقتصادي لأسيا والباسيفك، وفقا للبيت الابيض.