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مفتي لبنان: الفتوى بغير علم خروج على صراط الله المستقيم

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مصراوي Masrawy

مفتي لبنان: الفتوى بغير علم خروج على صراط الله المستقيم

11:21 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

مفتي لبنان: الفتوى بغير علم خروج على صراط الله المستقيم

مفتي لبنان

كتب - محمود مصطفى:

شكر الدكتور عبد اللطيف دريان مفتي لبنان، الرئيس عبد الفتاح لرعايته مؤتمر "دور الفتوي في استقرار المجتمع"، ودوره في حماية العرب من الفتن.

وأضاف خلال كلمته في كلمته في المؤتمر الذي يعقد بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام، أن الأزهر ودار الافتاء معا سيظلا حاملين رسالة الإسلام السمحة في الوسطية والاعتدال والسماحة، فالجميع يشهد لجهود البعثات الأزهرية.

وأشاد مفتي لبنان بدور الدكتور شوقي علام في التصدي للفتاوى الشاذة التي تسعي للعنف والقتل وتتخذ الإسلام ذريعة لتبرير أعمال العنف والإرهاب.

وتابع: "نلتقي اليوم والعالم الإسلامي يواجه تحديات غير مسبوقة في العصر الحديث فمنها ما يتعرض له إخواننا في ميانمار والتي تعد أسوأ الجرائم البشرية، كذلك ما يحدث للقدس وتصفيه الوجود العربي في المدينة التي أسرى إليها سيدنا محمد.

وانتقد دريان موجة الهجوم علي الإسلام مؤكدا أنه لا يمكن مواجهة كل تلك التحديات مع الانقسامات الموجودة، وكذلك الصمت علي السفهاء الذين يستغلون الدين، فيجب التصدي لهم من خلال الاعتصام بحبل الله شرعا وسنة، واستجابة لنصيحة رسول الله بأن نتمسك بكتاب الله وسنة النبي، فلن نستطيع فعل ذلك إذا تركنا أمورنا للسفهاء منها الذين يفتون بغير علم فهؤلاء الذي يفتون بغير علم تسببوا في سمعة سيئة للإسلام وفي جرائم بشعة فهؤلاءمجموعة خارجة عن صراط الله المستقيم.

وقال مفتي لبنان: "الفتوى يحب أن تتوافق مع المؤسسات بالدولة وتؤدي لسلامة الوطن والمواطنين، كذلك يجب أن يتوافر المتخصصين في الفتوي للحديث عنها وليس أحد آخر، فيجب فيمن يفتي أن تكون لديه معرفة ثوابت الدين وأن يكون هناك تأهيل له فبسبب الفوضى الحالية سارت الفتوي خطيرة، ففي المجال العام يجب أن تظل الفتوي مؤسسية".

وأكد دريان أن الفتاوي الشاذة تشوه صورة الاسلام علي حساب الحق ومهمة رجال الدين التصدي لتلك الانتهاكات بالعلم والمنطق والحق.

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