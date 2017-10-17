ضبط طالب أفريقي حاول دخول المطار بتصريح سكرتير سفارة

كتب - طه عبيد:

ضبطت سلطات الأمن بمطار القاهرة، الثلاثاء، طالبا أفريقيا يدرس بجامعة مصرية؛ أثناء محاولته دخول الدائرة الجمركية بتصريح جمركي لسكرتير ثانٍ بسفارة بلاده لدى القاهرة، مستغلا التشابه بينهما لاستقبال أحد أقاربه على الطائرة الإثيوبية .

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أن رجال الأمن اشتبهوا في مدخل صالة الوصول بالمبنى رقم 3، في شاب أفريقي يحمل تصريحًا صادرًا لدبلوماسي بسفارة دولة أفريقية، يخص سكرتيرا ثانيا بالسفارة؛ للاستقبال على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا.

وأضافت المصادر، أنه بفحص صورة التصريح والشاب تبين وجود فروق بسيطة بين الصورة ووجه الشاب، وبتفتيش الشاب تبين وجود جواز سفره وبه بيانات مختلفة، وأقر أنه طالب في جامعة مصرية وحصل على التصريح من الدبلوماسي لاستقبال أحد أقاربه على الطائرة الإثيوبية .

اتصل رجال الأمن بمكتب الخارجية، وأبلغوه بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وسحب التصريح الجمركي الخاص بالدبلوماسي الأفريقي، وكتابة مذكرة بالواقعة وإرسالها للخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.