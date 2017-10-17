قوات سوريا الديمقراطية: سنعلن السيطرة على الرقة في غضون ساعات

القاهرة – (مصراوي):

قال طلال سلو المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية إن تلك القوات ستعلن السيطرة على الأجزاء المتبقية في مدينة الرقة في غضون ساعات.

وونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، عن سلو قوله إن المعارك لاتزال مستمرة حول المشفى الوطني وملعب المدينة.

وأعلنت قوات سوريا الديموقراطية، الاثنين، أنها حررت ساحة في الرقة كان تنظيم داعش يستخدمها في تنفيذ عمليات إعدام وصلب وتعليق جثث أثناء سيطرته على المدينة.

وأكدت هذه القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في بيان أنها "حررت بشكل كامل" دوار النعيم الذي كان سكان المدينة يطلقون عليه "دوار الجحيم" أثناء سيطرة التنظيم المتطرف على المدينة التي كانت أبرز معاقله لثلاثة أعوام.