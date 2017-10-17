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الجيش العراقي "يسيطر بالكامل على كل حقول النفط" في كركوك

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مصراوي Masrawy

الجيش العراقي "يسيطر بالكامل على كل حقول النفط" في كركوك

11:05 ص الثلاثاء 17 أكتوبر 2017

الجيش العراقي

لندن (بي بي سي)

أعلن الجيش العراقي السيطرة على كل حقول النفط في كركوك.

وأفادت الأنباء الواردة من شمال العراق أن القوات العراقية أحكمت سيطرتها على حقلي النفط الرئيسيين في كركوك، وهما باي حسن وأفانا واللذان تديرهما شركة نفط الشمال المملوكة للدولة، وذلك بعد انسحاب قوات البيشمركة من المنطقة، وذلك بحسب تليفزيون الاتجاه العراقي.

وكانت القوات العراقية قد سيطرت في وقت سابق على مدينة سنجار من أيدي قوات البيشمركة الكردية.

وكان مقاتلو البيشمركة قد استردوا سنجار من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2014.

ودعت الخارجية الأمريكية إلى التهدئة في المنطقة في أعقاب سيطرة القوات العراقية على مدينة كركوك وآبار النفط المحيطة بها من مقاتلي البيشمركة الاثنين.

وحثت هيثر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الجانبين على تفادي المزيد من الصدامات بينهما، مؤكدة على أنه لا يزال هناك كثير من العمل لهزيمة تنظيم الدولة.

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