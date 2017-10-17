مفتي الجمهورية: الإرهاب انتشر بسبب الفتاوى المتطرفة البعيدة عن الإسلام

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن مصر مَنبعِ الحضارةِ والتاريخِ، وكعبةِ العِلْمِ والأزهرِ الشريفِ، وكانتْ - ولَا زالتْ وستظلُّ - مَنْزِلًا طيبًا مُبارَكًا لِلقاصدِينَ مِنَ العلماءِ والباحثينَ مِنْ شَتَّى أقطارِ الأرضِ.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الدولي الثالث لدار الإفتاء، الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، بعنوان " دور الفتوى في استقرار المجتمعات"، أن مِصرَ تَمُدُّ يَدَيْهَا دائمًا بِالخيرِ والأمنِ والسلامِ لِمَنْ أرادَ بِها وَلَها الخيرَ، كَمَا قالَ اللهُ عزَّ وجلَّ فِي كتابِه الكريمِ عَلى لِسانِ نَبِيِّ اللهِ يُوسُفَ عَلَيهِ السلامُ: «ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ».

ولفت إلى أن المؤتمر يعقد في هذا الظَّرْفُ العَصيبُ الذي تَمرُّ بِهِ مِصْرُ والمِنطقةُ بِأَسْرِهَا، بَلْ والعَالَمُ كلُّه؛ بسببِ تَنامي ظاهرةِ الإرهابِ والتطرفِ نتيجةَ إصدارِ تِلكَ الفتاوَى المُضلِّلَةِ المُنحَرِفَةِ المُجَافيةِ للمَنهجِ الوسطيِّ الصحيحِ واتِّبَاعِها؛ مِمَّا كانَ له أسوأُ الأثرِ في انتشارِ العنفِ والفَوْضَى، وتدميرِ الأمنِ والسِّلْمِ، وتهديدِ الاستقرارِ والطمأنينةِ الَّتي تَنْعَمُ بِها المجتمعاتُ والأفرادُ.

ولفت مفتي الجمهورية، إلى أنه يَنبغي عَلَى أهلِ العلمِ وحرَّاسِ الدِّينِ والعقيدةِ مِنْ أهلِ الفتوَى والاجتهادِ أنْ يَعلموا أنَّهمْ عَلى ثَغْرٍ عظيمٍ مِنْ ثُغُورِ الإسلامِ، أَلَا وَهُوَ ثَغْرُ تَصحيحِ المفاهيمِ المَغلوطةِ وَصَدِّ الأفكارِ المتطرفةِ ونشرِ قِيَمِ الدِّينِ الصحيحةِ السمحةِ، وَجِهادُنَا فِي مَيْدَانِ المعركةِ لا يَنفكُّ لحظةً عنْ جِهادِنَا في مَيْدَانِ الفقهِ والفِكْرِ.

وأشار إلى أنه لا شكَّ أنَّ الإرهابَ يَسعى لِفَرْضِ سَيطرتِهِ وبَسْطِ نُفُوذِهِ على عقولِ العامَّةِ والشبابِ عنْ طريقِ نشرِ الفَتاوَى المُضَلِّلَةِ والأفكارِ المَغْلوطةِ عَبْرَ وَسائلِ التَّواصُلِ الاجتماعيِّ وغَيْرِهَا مِنْ وسائلِ الإعلامِ المسموعةِ والمرئيةِ؛ مِمَّا كانَ لَهُ أسوأُ الأَثَرِ فِي نشرِ العُنْفِ والفوضَى وَتَهديدِ السِّلْمِ والأمنِ فِي كثير مِن بلادِنا، ولَوْلَا فضلُ اللهِ ثُمَّ تَكَاتُفُ الدُّوَلِ العربيةِ والإسلاميةِ فِي مُحَاصَرَةِ مَنَابعِ تَمويلِ الإرهابِ وَمَصَادِرِهِ لَتَغيَّرَ الواقعُ بِمَا لا تُحْمَدُ عُقْبَاهُ.

وتقدم مفتي الجمهورية بموفورِ الشكرِ والتقديرِ لِلرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي لِرِعايتِهِ الكريمةِ لهذا المؤتمرِ الذَّي أَتي استجابةً للمبادرةِ الَّتي أطلقَها بضرورةِ تجديدِ الخطابِ الدينيِّ ومحاربةِ الأفكارِ والتياراتِ المتطرفةِ، وعلى الدعمِ الكبيرِ الذي يُقدِّمُهُ لِدَارِ الإفتاءِ المصريةِ وللأمانةِ العامَّةِ لِدُوْرِ وَهَيْئَاتِ الإفتاءِ في العالمِ.