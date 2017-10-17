مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف ــ (مصراوي):

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كافتيريا السوهاجي على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف، ونقلوا للمستشفى العام.

واستقبلت مشرحة مستشفى بني سويف العام، جثة شخص يدعى "مصطفى عبدالعال همام"، ومقيم محافظة أسيوط، وكلًا من "أحمد نشأت علي" 44 عامًا، ومقيم محافظة أسيوط، ومصاب بكسر في الذراع الأيسر، و"هناء رمضان عويس"، سنة ونصف، مصابة بكسر في الذراع الأيمن.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإيداع الجثة مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة ببني سويف.