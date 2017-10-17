سقوط هارب من 15 سنة سجن بمحطة مترو حلوان

كتب- علاء عمران:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أول مترو الأنفاق، اليوم الثلاثاء، من ضبط (ح. م)،29 سنة، أثناء تواجده بمحطة حلوان لمترو الأنفاق.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 15 قضية (تبديد – أيصال أمانة كهرباء)، بمدد حبس مختلفة تتراوح ما بين ( 48 ساعة إلى 3 سنوات) منهم قضية جنح مركز شرطة الواسطى "تبديد" غيابي بالحبس لمدة 3 سنوات.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين -مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

تحرر المحضر اللازم، وتم إرسال المتهم لقسم شرطة ترحيلات الخليفة لترحيله لمديرية أمن بنى سويف لاستكمال الإجراءات القانونية.