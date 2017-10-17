مدرب المنتخب يكشف لـ«التحرير» تفاصيل استعدادات الفراعنة للمونديال

التحرير

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كشف محمود فايز، المدرب العام لمنتخب مصر ومُحلل الآداء، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة طلب خوض 4 مباريات ودية.

وقال «فايز» في تصريحات خاصة لـ«التحرير» اليوم الثلاثاء، إن كوبر طلب خوض مباراة في توقف نوفمبر وأخرى في مارس واثنين في التوقف الذي يسبق كأس العالم مباشرة.

وتابع أن الجهاز الفني سيخوض معسكر في إحدى دول أوروبا المشابهة في الطقس مع روسيا، وقد يكون المعسكر في روسيا.

وأكد المدرب العام لمنتخب مصر، أن الجهاز الفني سيمنح الفرصة لعدد من اللاعبين في لقاء غانا بالجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم.

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وأوضح «فايز» أن أحمد الشناوي وسعد سمير وكريم حافظ وأحمد المحمدي وسام مرسي سيحصلون على فرصة الظهور في المباراة.

وانتزع المنتخب الوطني بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا، بعد غياب دام 28 عامًا، بفوزه على ضيفه الكونغولي، بنتيجة 2-1، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية للمونديال، في ظل حضور جماهيري تجاوز الـ75 ألف مشجع.

وصعد بذلك المنتخب الوطني للمونديال، بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 1934، و1990، في إيطاليا.

ورفع المنتخب الوطني رصيده بذلك إلى 12 نقطة، ليعزز صدارته لترتيب المجموعة الخامسة، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه، أوغندا.